طيران العدوان يشن 33 غارة والمرتزقة يستهدفون منازل المواطنين بصواريخ الكاتيوشا

محافظات ـ سبأ:

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 33 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية أدت إلى إصابة تسعة مواطنين بينهم نساء ، فيما استهدف المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين في الجوف .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تسعة مواطنين بينهم امرأتين أصيبوا جراء ست غارات شنها طيران العدوان على حي سكني في الجراف الشرقي ومنطقة حدة وسط العاصمة صنعاء .



وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي 11 غارة على منطقة العطفين و ثلاث غارات على منطقة البقع و غارة على منطقة أضيق بمديرية كتاف ، واستهدف بغارتين الطريق العام بمنطقة مران في مديرية حيدان .



كما شن الطيران غارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية ، وتعرضت مناطق متفرقة من مديريات شدا و باقم و منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وأشار المصدر إلى أن الطيران ثلاث غارات على مديرية المتون في محافظة الجوف ، في حين استهدف مرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا منازل المواطنين في قرية ملاحا والزغنة بمديرية المصلوب .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الجابة بمديرية الحالي في محافظة الحديدة ، و غارتين على منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان محافظة عمران .



وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء .

[06/يونيو/2018]سبأ