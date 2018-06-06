أمسية رمضانية في برط العنان بالجوف إحياء لذكرى إستشهاد الإمام علي [06/يونيو/2018] الجوف - سبأ:

نظم أبناء مديرية برط العنان بمحافظة الجوف أمسية رمضانية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.



وفي الأمسية التي حضرها قيادات في السلطة المحلية ومشائخ وشخصيات إجتماعية .. دعا وكيل المحافظة فهد أبو رأس إلى النفير العام الى جبهات الساحل الغربي لإفشال التحرك الأمريكي الإسرائيلي في إحتلال محافظة الحديدة .



وأشار إلى أن الحديدة ستكون مقبرة الغزاة وكل من تسول له نفسه بإحتلالها .



وأكد أبورأس أهمية الإلتفاف خلف قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى للخروج باليمن إلى بر الأمان وإفشال مخططات العدوان السعودي ومرتزقته.



وثمن المواقف المشرفة لأبناء مديريات برط في مواجهة العدوان السعودي وتضحياتهم دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته.

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