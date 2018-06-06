محافظ سقطرى: لجنة حصر أضرار إعصار ماكونو أنجزت 70 بالمائة [06/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

أكد محافظ أرخبيل سقطرى هاشم سعد السقطري أن اللجنة المشكلة لحصر الاضرار جراء العاصفة الإعصارية "ماكونو" التي ضربت الأرخبيل مؤخرا تمكنت من إنجاز 70 بالمائة من الحصر.



وأوضح محافظ سقطرى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة ستنجز عملها وسترفع التقرير النهائي السبت المقبل. مبينا أن عدد المنازل التي تهدمت كليا جراء الإعصار 139 منزلا و252 منزل تهدم جزئي.



وأشار إلى أن الإعصار تسبب أيضا في تدمير 127 قاربا للصيادين.. مؤكدا أهمية أن تخصص المساعدات الإنسانية للمتضررين في جانب إعادة إعمار المنازل وتوفير قوارب للصيادين.



ودعا المحافظ السقطري الجميع إلى الوقوف إلى جانب أبناء محافظة سقطرى المتضررين لتخفيف معاناتهم.

سبأ