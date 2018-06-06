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مناقشة مستوى تقديم الخدمات الطبية بالمراكز الصحية بالجوف
[06/يونيو/2018] الجوف - سبأ:
ناقش إجتماع أمس برئاسة محافظ الجوف سام الملاحي ضم  مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور بشير مقدر وعدد من الكوادر الصحية، مستوى تقديم الخدمات الطبية في المراكز الصحية بمديريات المحافظة.

وفي الإجتماع شدد المحافظ الملاحي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتقديم المساعدات العلاجية والخدمات الطبية للمواطنين خصوصا في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء الحصار الإقتصادي واستمرار العدوان.

ووجه مكتب الصحة بالإشراف على أعمال المنظمات الداعمة في المجال الصحي وربط كل الأعمال الخاصة بها بالمكتب كونه الجهة المخولة والوحيدة في المجال الصحي.

ولفت إلى ضرورة رفع تقارير  يومية عن الحالات التي تستقبلها المراكز الصحية على مستوى مديريات المحافظة.

وثمن المحافظ الملاحي جهود مكتب الصحة والنقلة النوعية التي حققها المكتب خلال الفترة الماضية وتنظيم وترتيب العمل الصحي.. حاثا على المزيد من الجهود لتقديم الأفضل خدمة للمواطنين وحل الإشكاليات الحاصلة ببعض المراكز الصحية.
سبأ
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