مناقشة مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية بالجوف [06/يونيو/2018] الجوف - سبأ:

ناقش محافظ الجوف سام الملاحي اليوم مع مدير مكتب الضرائب بالمحافظة أمين يعقوب مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية وماتم تحصيله خلال مايو الماضي.



وفي اللقاء شدد المحافظ الملاحي على رفع مستوى العمل وتحقيق الربط المطلوب والعمل على تلافي الأخطاء التي حصلت من قبل المتحصلين السابقين والزامهم بتوريد ما عليهم من عهد مالية تم تحصيلها في الفترة السابقة والتي وردت بتقرير لجنة رقابة الموارد.



من جهته أكد مدير مكتب الضرائب أن المكتب سيعمل وفق آلية تضمن توريد الإيرادات اولا بأول إلى الحساب الخاص بالضرائب.

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