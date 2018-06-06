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وحدة صنعاء يتأهل إلى نهائي ملتقى الوحدة الرمضاني لكرة القدم
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  رياضة
وحدة صنعاء يتأهل إلى نهائي ملتقى الوحدة الرمضاني لكرة القدم
[06/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
تأهل وحدة صنعاء إلى نهائي بطولة كرة القدم بفوزه الصعب  على العروبة بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما أمس مساء ضمن منافسات نصف النهائي.

شهدت المباراة حماسا بين الفريقين حتى الدقيقة 17 ليتقدم فريق الوحدة بالهدف الأول عبر لاعبه عبدالله العبسي والذي لم يدوم سوى سبع دقائق حيث أدرك محمد عجلان التعادل للعروبة.

وعاد الوحدة ليتقدم بالهدف الثاني عبر مهاجمه طارق المشرقي في الدقيقة ال32 قبل أن يتمكن عدنان القباطي من تعديل النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للعروبة في الدقيقة ال38، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل الايجابي بهدفين.

وفي الشوط الثاني دخل الوحدة باحثا عن هدف ثالث وضغط لاعبيه على مرمى العروبة وحارسه أيمن البعوه الذي برع في التصدى  لمحاولات علي خليل وطارق المشرقي وعبد المجيد صباره.

واستمر اللعب بين شد وجذب حتى الدقيقة ال75 عندما  لعب  عمار البيضاني كرة عرضية الى رأس عبدالمجيد صباره حولها إلى هدف ثالث للوحدة إنتهت عليه أحداث اللقاء.

بهذه النتيجه يلتقي الوحدة مع جاره وغريمه التقليدي الأهلي الجمعة القادمة في ختام منافسات الملتقى الرمضاني.
سبأ
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