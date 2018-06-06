ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 03:12:21ص
محافظ سقطرى: لجنة حصر أضرار إعصار ماكونو أنجزت 70 بالمائة
أكد محافظ أرخبيل سقطرى هاشم سعد السقطري أن اللجنة المشكلة لحصر الاضرار جراء العاصفة الإعصارية "ماكونو" التي ضربت الأرخبيل مؤخرا تمكنت من إنجاز 70 بالمائة من الحصر.
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
أمسية رمضانية في برط العنان بالجوف إحياء لذكرى إستشهاد الإمام علي
مناقشة مستوى تقديم الخدمات الطبية بالمراكز الصحية بالجوف
مناقشة مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية بالجوف
وحدة صنعاء يتأهل إلى نهائي ملتقى الوحدة الرمضاني لكرة القدم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصدر عسكري: عشرات القتلى والجرحى بعمليات نوعية للجيش واللجان بعدد من الجبهات
[06/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية في عدد من الجبهات وفي مقدمتها جبهة الساحل خلال الساعات الماضية كبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية مسنودين بأبناء تهامة الأحرار نفذوا عملية هجومية على مواقع قوى الغزو والاحتلال شرق الجاح وتم اجتياز الخطوط الأمامية للعدو وصولا إلى خطوطه الدفاعية التي تم إسقاطها والسيطرة عليها وكذا بعض المزارع والمواقع.

 وأشار المصدر إلى أن الهجوم والعمليات العسكرية استغرقت أربع ساعات لتحقيق أهدافها وإسقاط المواقع المستهدفة وسقوط عدد كبير من المرتزقة والغزاة بين قتيل وجريح فيما لاذ العشرات بالفرار نتيجة الهزيمة التي لحقت بهم.

ولفت المصدر إلى أنه تم اغتنام مدرعتين وطقم .. مبينا أن طيران الاستطلاع وطائرات الاباتشي والطيران الحربي شن خمس غارت في محاولة لإسناد قوات العدو.

كما دكت القوة الصاروخية بصاروخين زلزل 1 تجمعات الغزاة والمرتزقة في مواقع هامة على الساحل الغربي محققة إصابات مباشرة بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية تحمل رشاش عيار 12.7بقذيفة أر بي جي ومصرع طاقمها.

وفي جبهة الجوف نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المرتزقة والغزاة في المتون من بينهم المدعو فلاح بن شافي الهاجري الملقب أبو شافي وهو ضباط كويتي من ضباط تحالف العدوان ويحمل الجنسية السعودية الذي تلقى إصابة قاتلة.

وأكد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لمحاولة  تسلل لقوى العدوان على موقع الجيش واللجان الشعبية في الشريجة بكرش بمحافظة لحج، ومقتل وإصابة عدد من المرتزقة فيما لاذ البقية بالفرار مخلفين عتاد عسكري.

وفي جبهة البقع نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على موقع المفتاح في الطلعة قبالة نجران وتمكنوا من السيطرة على الموقع وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

كما أكد المصدر استمرار العمليات العسكرية وفق الخطط المعدة لها للتنكيل بقوى العدوان ودحرها، انتصارا للحرية والكرامة والشعب اليمني الذي يحقق بصموده الأسطوري اقوى الانتصارات.
سبأ
  المزيد من (محلي)
أمسية رمضانية في برط العنان بالجوف إحياء لذكرى إستشهاد الإمام علي
محافظ سقطرى: لجنة حصر أضرار إعصار ماكونو أنجزت 70 بالمائة
مناقشة مستوى تقديم الخدمات الطبية بالمراكز الصحية بالجوف
مناقشة مستوى تحصيل الإيرادات الضريبية بالجوف
أمسية بمديرية بلاد الطعام إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
إصابة تسعة مواطنين أثر ست غارات لطيران العدوان بالعاصمة صنعاء
وزير الصحة يؤكد اهمية تحسين الخدمات الصحية بالحديدة
وزارة حقوق الإنسان تدين استمرار الأعمال الإرهابية لتحالف العدوان على اليمن
أمسية رمضانية لإحياء إستشهاد الإمام علي في بني حشيش ونهم
مصرع عدد من المرتزقة بصد محاولة تسلل لهم بلحج

العدوان السعودي على اليمن
إصابة تسعة مواطنين أثر ست غارات لطيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن 16 غارة على مديريتي كتاف ورازح بصعدة
[06/يونيو/2018]
الرئيس المشاط يلتقي الشيخ يحيى عايض
[05/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على العاصمة صنعاء
[05/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على كتاف في صعدة 
[05/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by