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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 02:39:14ص
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أمسية بمديرية بلاد الطعام إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
[06/يونيو/2018] ريمة - سبأ:
نظمت بمديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة أمسية إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه.

واستعرضت الأمسية التي حضرها، حسن عبدالله العمري ومشرف المحافظة يحيى المؤيدي وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالمديرية، دور الإمام علي كرم الله وجهه وشجاعته في مواجهة الطغاة.

وأشارت الكلمات إلي أهمية استلهام الدروس في الثبات والصمود والشجاعة من الإمام علي .. مؤكدة أن الأمة تتعرض لمؤامرات ومخططات من قبل أعدائها ما يتطلب رص الصفوف لمواجهة التحديات.

ودعت الكلمات إلى تعزيز الصمود والتلاحم والاستمرار في رفد جبهات العزة والشرف حتى دحر الغزاة من كامل تراب اليمن.

وأكد المشاركون بالأمسية الاستعداد لرفد أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الساحل للتصدي للعدوان.
سبأ
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