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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 02:39:14ص
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  محلي
إصابة تسعة مواطنين أثر ست غارات لطيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[06/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
أصيب تسعة مواطنين جراء ست غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي مساء أمس على العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محلي بالأمانة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خمسة مواطنين أصيبوا في منطقة الجراف جوار مستشفى المؤيد أثر ثلاث غارات لطيران العدوان، فيما أصيب أربعة مواطنين جراء ثلاث غارات أخرى استهدفت حي سكني في حدة بينهم امرأتين.

وأشار المصدر إلى أن غارات طيران العدوان بحدة استهدفت منشأة شركة ذكوان ومنزل مواطن خلف سوبر ماركت الجندول، نتج عنها حريق كبير بالشركة وأضرار بالغة في المباني ومنازل المواطنين.
سبأ
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