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وزير الصحة يؤكد اهمية تحسين الخدمات الصحية بالحديدة
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وزير الصحة يؤكد اهمية تحسين الخدمات الصحية بالحديدة
[06/يونيو/2018] الحديدة - سبأ:
أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، أهمية تحسين مستوى الخدمات الصحية في مختلف المرافق الصحية.

جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التي نظمها مكتب الصحة بمحافظة الحديدة بحضور وكيل المحافظة عبد الجبار أحمد محمد ، ورئيس هيئة مستشفى الثورة بالحديدة الدكتور خالد أحمد سهيل ، ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة ومدراء مكاتب الصحة في المديريات.

ودعا المتوكل ، المستشفيات والمرافق الصحية إلى مضاعفة الجهود لتوفير افضل الخدمات الصحية والطبية والعلاجية .

وشدد على تجهيز غرف العناية المركزة وتحسين الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمرضى المترددين على المرافق الصحية .



 وأشاد وزير الصحة بصمود وثبات منتسبي القطاع الصحي بالمحافظة، في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار جائر .

ووجه  قيادة الصحة بالمحافظة بتشكيل لجنة متخصصة بدراسة أسباب انتشار الأمراض الوبائية بالمحافظة وتحديد الآلية السليمة لمكافحتها.  

إلى ذلك ثمن مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله ، اهتمام قيادة وزارة الصحة ، وجهودها الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية بالحديدة.
سبأ
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