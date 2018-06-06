وزارة حقوق الإنسان تدين استمرار الأعمال الإرهابية لتحالف العدوان على اليمن [06/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

أدانت وزارةُ حقوقِ الإنسان بأشدّ العباراتِ استمرارَ الأعمالِ الإرهابية لتحالف العدوان بقيادةِ السعودية على اليمن.



واستنكرت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف طيران العدوان مساء أمس لعددِ من المناطقِ الآهلة بالسكانِ في حي الجراف الشرقي ومنازل مدنيين خلفَ مدرسة آزال بمنطقةِ حدة، وشركةَ بكوان للغاز في حدة، بالإضافة إلى عشراتِ الضرباتِ الصاروخيةِ الهيستيرية على مختلف المحافظاتِ خلفت عشراتِ الجرحى والشهداء.



وأشارت إلى أن استمرارَ استهداف التحالف الدولي بقيادة السعودية للمنازل والأعيان المدنية في وقت يتزامنُ فيه زيارةُ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وعقبَ مغادرته لليمن، يؤكد استهتارِ التحالف بالمعاهداتِ والاتفاقيات الدولية المُجرّمة لاستهداف الأحياء والأعيانِ المدنية، كما يؤكد إصرار التحالف في إلحاق الضرر وزيادة معاناة المدنيين في كافة جوانب الحياة.



وعبرت وزارةُ حقوقِ الإنسان عن إدانتها للأعمالَ الإجراميةَ والإرهابيةَ التي نفذها التحالفُ باستهدافه للمدنيينَ منذُ بدء العدوان.



وناشد البيان المؤسساتِ الدوليةِ المعنية بحمايةِ القانونِ الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانِ بدءاً بمنظومةِ الأممِ المتحدة بإتخاذِ الإجراءات الكفيلةِ بحماية المدنيينَ باليمن.



وأكدت وزارة حقوق الإنسان تمسكَها بتشكيلِ لجنةِ دوليةٍ للتحقيق في كافةِ جرائمِ الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيةِ التي نفذها التحالفُ الدوليّ بقيادةِ السعودية ضدّ المدنيين في اليمن بما يكفل المساءلةَ وعدمَ إفلاتِ مُرتكبي الجرائم منَ العقاب.

سبأ