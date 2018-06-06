ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 02:39:14ص
مصدر عسكري: عشرات القتلى والجرحى بعمليات نوعية للجيش واللجان بعدد من الجبهات
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية في عدد من الجبهات وفي مقدمتها جبهة الساحل خلال الساعات الماضية كبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
وحدة صنعاء يتأهل إلى نهائي ملتقى الوحدة الرمضاني لكرة القدم
أمسية بمديرية بلاد الطعام إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
إصابة تسعة مواطنين أثر ست غارات لطيران العدوان بالعاصمة صنعاء
وزير الصحة يؤكد اهمية تحسين الخدمات الصحية بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
النجم يتوج بكأس فئة البراعم لبطولة الشهيد الصماد لكرة القدم بصنعاء
[06/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
توج فريق النجم بكأس فئة البراعم لبطولة  الشهيد صالح الصماد الرمضانية الأولى لكرة القدم المقامة على ملاعب المدرسة الفنية بصنعاء.

جاء تتويج فريق النجم إثر فوزه على نظيره الهدى بهدفين مقابل هدف في المباراة النهاية التي جرت بينهما مساء أمس.

وفي منافسات دوري فئة الكبار تأهل فريق مركز العلوم والتقنية إلى نصف نهائي البطولة بتغلبه في مباراة دور الثمانية على نظيره نجوم تعز بخماسية نظيفة سجلها عبدالله العبسي "هاتريك" ومحمد علوس "هدفين".

وفي دوري فئة الشباب لكرة القدم الخماسية جرت مباراتين الأولى جمعت فريقا الجبري والشباب انتهى بفوز فريق الجبري بستة أهداف لثلاثة، فيما أسفرت نتيجة اللقاء الثاني بفوز فريق جمعية شباب حجر على نظيره الاتحاد بأربعة أهداف لهدف وحيد.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
وحدة صنعاء يتأهل إلى نهائي ملتقى الوحدة الرمضاني لكرة القدم
روسيا تتعادل 1-1 مع تركيا في مباراتها الودية الأخيرة قبل كأس العالم
تشيكيناتو يصعق البطل السابق ديوكوفيتش في فرنسا المفتوحة
إتحاد الشركات يناقش الترتيبات النهائية للإحتفاء بمنتخب الأمل
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
اختتام المسابقة الثقافية بالنادي الأهلي بصنعاء
منتخب المغرب يجتاز سلوفاكيا وديًا استعدادًا للمونديال
تأهل فريق الشهيد العراسي لدور نصف نهائي بطولة الشهيد الصماد لكرة القدم
تأهل الأرجنتيني دل بوترو الى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
العبقري الصغير يرفض تدريب ريال مدريد
العدوان السعودي على اليمن
إصابة تسعة مواطنين أثر ست غارات لطيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن 16 غارة على مديريتي كتاف ورازح بصعدة
[06/يونيو/2018]
الرئيس المشاط يلتقي الشيخ يحيى عايض
[05/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على العاصمة صنعاء
[05/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على كتاف في صعدة 
[05/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by