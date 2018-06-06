النجم يتوج بكأس فئة البراعم لبطولة الشهيد الصماد لكرة القدم بصنعاء [06/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

توج فريق النجم بكأس فئة البراعم لبطولة الشهيد صالح الصماد الرمضانية الأولى لكرة القدم المقامة على ملاعب المدرسة الفنية بصنعاء.



جاء تتويج فريق النجم إثر فوزه على نظيره الهدى بهدفين مقابل هدف في المباراة النهاية التي جرت بينهما مساء أمس.



وفي منافسات دوري فئة الكبار تأهل فريق مركز العلوم والتقنية إلى نصف نهائي البطولة بتغلبه في مباراة دور الثمانية على نظيره نجوم تعز بخماسية نظيفة سجلها عبدالله العبسي "هاتريك" ومحمد علوس "هدفين".



وفي دوري فئة الشباب لكرة القدم الخماسية جرت مباراتين الأولى جمعت فريقا الجبري والشباب انتهى بفوز فريق الجبري بستة أهداف لثلاثة، فيما أسفرت نتيجة اللقاء الثاني بفوز فريق جمعية شباب حجر على نظيره الاتحاد بأربعة أهداف لهدف وحيد.

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