أمسية رمضانية لإحياء إستشهاد الإمام علي في بني حشيش ونهم [06/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

أحيا مكتب التربية والتعليم محافظة صنعاء بالتعاون مع السلطة المحلية بمديريتي بني حشيش ونهم ذكرى إستشهاد الإمام علي وأربعينية الشهيد صالح الصماد.



وأكدت الفعالية بحضور نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي وأعضاء المجلس المحلي والتربويين ومشائخ وأعيان المديريتين، ضرورة إحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي واستلهام الدروس من مواقفه الشجاعة في نصرة الدين الإسلامي.



وأشارت إلى ضرورة إحياء أربعينية الرئيس الشهيد الصماد تجديدا للعهد بالتمسك بمشروعه الوطني " يد تحمي ويد تبني " والسير على دربه في مواجهة العدوان.



وشددت الفعالية على أهمية الحشد للجبهات وتقديم مزيد من التضحيات في الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة وتعزيز الجبهة الداخلية وضرورة استغلال الشهر الفضيل في تعزيز مبدأ المساواة والتسامح والتفرغ للتصدي للعدوان.

سبأ