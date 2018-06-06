ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 02:39:14ص
مصدر عسكري: عشرات القتلى والجرحى بعمليات نوعية للجيش واللجان بعدد من الجبهات
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية في عدد من الجبهات وفي مقدمتها جبهة الساحل خلال الساعات الماضية كبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
وحدة صنعاء يتأهل إلى نهائي ملتقى الوحدة الرمضاني لكرة القدم
أمسية بمديرية بلاد الطعام إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
إصابة تسعة مواطنين أثر ست غارات لطيران العدوان بالعاصمة صنعاء
وزير الصحة يؤكد اهمية تحسين الخدمات الصحية بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أمسية رمضانية لإحياء إستشهاد الإمام علي في بني حشيش ونهم
[06/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
أحيا مكتب التربية والتعليم محافظة صنعاء بالتعاون مع السلطة المحلية بمديريتي بني حشيش ونهم ذكرى إستشهاد الإمام علي وأربعينية الشهيد صالح الصماد.

وأكدت الفعالية بحضور نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة نبيل البراشي وأعضاء المجلس المحلي والتربويين ومشائخ وأعيان المديريتين، ضرورة إحياء ذكرى إستشهاد الإمام علي واستلهام الدروس من مواقفه الشجاعة في نصرة الدين الإسلامي.

وأشارت إلى ضرورة إحياء أربعينية الرئيس الشهيد الصماد تجديدا للعهد بالتمسك بمشروعه الوطني " يد تحمي ويد تبني " والسير على دربه في مواجهة العدوان.

وشددت الفعالية على أهمية الحشد للجبهات وتقديم مزيد من التضحيات في الدفاع عن الأرض والعرض والسيادة وتعزيز الجبهة الداخلية وضرورة استغلال الشهر الفضيل في تعزيز مبدأ المساواة والتسامح والتفرغ للتصدي للعدوان.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مصدر عسكري: عشرات القتلى والجرحى بعمليات نوعية للجيش واللجان بعدد من الجبهات
أمسية بمديرية بلاد الطعام إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
إصابة تسعة مواطنين أثر ست غارات لطيران العدوان بالعاصمة صنعاء
وزير الصحة يؤكد اهمية تحسين الخدمات الصحية بالحديدة
وزارة حقوق الإنسان تدين استمرار الأعمال الإرهابية لتحالف العدوان على اليمن
مصرع عدد من المرتزقة بصد محاولة تسلل لهم بلحج
طيران العدوان يشن 16 غارة على مديريتي كتاف ورازح بصعدة
الرئيس المشاط يلتقي الشيخ يحيى عايض
كوكبة من علماء وخطباء صنعاء يزورون جبهات الساحل الغربي
شركة الغاز: 106 نقاط بيع مباشر للغاز المنزلي بأمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة تسعة مواطنين أثر ست غارات لطيران العدوان بالعاصمة صنعاء
[06/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن 16 غارة على مديريتي كتاف ورازح بصعدة
[06/يونيو/2018]
الرئيس المشاط يلتقي الشيخ يحيى عايض
[05/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على العاصمة صنعاء
[05/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على كتاف في صعدة 
[05/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by