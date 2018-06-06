الرئيس المشاط يلتقي الشيخ يحيى عايض [05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم عضو مجلس الشورى الشيخ يحيى عايض، أحد كبار مشائخ همدان بمحافظة صنعاء.



جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز التلاحم والاصطفاف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



كما تطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بالتحشيد والتعبئة لدعم جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال والعتاد للتصدي للعدوان الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني.

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