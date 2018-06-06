محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوكبة من علماء وخطباء صنعاء يزورون جبهات الساحل الغربي الحديدة-سبأ:

تفقد مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بصنعاء أيمن عبدالقادر ومعه كوكبة من علماء وخطباء ومرشدي المحافظة اليوم أحوال أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الساحل الغربي .





وأشاد مدير مكتب الأوقاف والعلماء والخطباء بالتضحيات التي يسطرها المرابطين في ميادين العزة والكرامة للدفاع عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية .. معتبرين هذه الزيارة لرفع معنويات رجال الرجال المرابطين في الجبهات.



فيما ثمن أبطال الجيش واللجان الشعبية زيارة علماء وخطباء محافظة صنعاء لهم .. مؤكدين الجهوزية الكاملة للتصدي لمحاولات وزحوفات الغزاة والمعتدين ودحرهم.



إلى ذلك أكد مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء أنه تم إرسال قافلة إرشادية من أبناء المحافظة إلى الساحل الغربي.



وأوضح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القافلة الإرشادية المكونة من كوكبة من العلماء والخطباء والمرشدين، تأتي استجابة لدعوة قائد الثورة وقيادة المحافظة للوقوف إلى جانب المرابطين في الساحل الغربي.



وأشار إلى أن القافلة الإرشادية تقوم بتنظيم جلسات توعوية في الساحل الغربي حول تعزيز الجبهة الداخلية والصمود في مواجهة العدوان والتصدي للغزاة والمعتدين.

سبأ [05/يونيو/2018]سبأ