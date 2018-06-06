محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شركة الغاز: 106 نقاط بيع مباشر للغاز المنزلي بأمانة العاصمة صنعاء -سبأ:

قالت الشركة اليمنية للغاز أن عدد نقاط البيع المباشر للغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة بلغت 106 نقاط في مختلف أحياء الأمانة.



وأكدت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحرص على تحقيق استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي في السوق المحلية.



وأشار البيان إلى أن الشركة قامت بإنزال كميات كبيرة من الغاز وزيادة عدد نقاط البيع المباشر للمواطنين والتي وصلت إلى 106 نقاط بيع مباشر في أحياء الأمانة عبر الدينات.



وبينت الشركة أن هذا الإجراء تزامن مع تخصيص 42 طرمبة غاز لوسائل النقل في محيط الأمانة إضافة إلى حصص المديريات من خمس محطات مركزية تصل كمية التسويق إلى 60 ألف أسطوانة توزع عن طريق عقال الحارات وكذا تموين المطاعم في مديريات أمانة العاصمة من أربع محطات مركزية.



وبحسب الشركة فإن مسحوبات المديريات بالأمانة تتناقص لعد سحب المديريات لحصصها .. مبينة أن الوضع مستقر في المحافظات فيما يتعلق بتوفر مادة الغاز المنزلي.

سبأ [05/يونيو/2018]سبأ