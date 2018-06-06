إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء تخصيبها لليورانيوم

طهران -سبأ:

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الثلاثاء، أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصورة رسمية، ببدئها في زيادة قدراتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم.



وفي مؤتمر صحفي قال صالحي: "سنبدأ إنتاج أجهزة الطرد المركزي الجديدة غدا في نطنز".



ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن المسؤول الإيراني قوله: "إننا نضع الالتزام بالتعهدات كأساس في عملنا وقمنا بتنفيذ تعهداتنا ضمن الاتفاق النووي".



وأردف المسؤول الإيراني قائلا أن بلاده "ترضى عن الاتفاق النووي الذي تعهد به ولن تقبل بالاتفاق المنقوص".



وتابع: "لن يعود المشروع النووي الإيراني إلى ما كان عليه بتقويض الاتفاق، بل سيشهد تطورا هائلا"، مشيرا إلى أن خطوات طهران تأتي تنفيذا لقرار "قائد الثورة الإسلامية" الذي قال إن إيران لا يمكن أن تلتزم بالاتفاق النووي مع فرض الحظر عليها.



وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الإيرانية، بهروز كمالوندي، بأن طهران ستبلغ الوكالة الدولية بالبدء في زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم... مؤكدا إمكانية إيران تسريع إنتاج أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لهذا الغرض.



وكان قائد الثورة الإسلامية قد أوعز، أمس الاثنين ، إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن توفر التجهيزات اللازمة بسرعة للوصول إلى 190 ألف وحدة فصل لتخصيب اليورانيوم، في إطار الاتفاق النووي، وأن يتم البدء من يوم غد بالعمل بهذه الإجراءات.



وكانت إيران والسداسية الدولية توصلتا في يوليو عام 2015 في فيينا إلى اتفاق تاريخي حول تسوية القضية النووية الإيرانية. وتوجت المفاوضات الصعبة بتبني "خطة العمل الشاملة المشتركة" الخاصة بتطبيق هذا الاتفاق.



وفي 8 مايو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاق إيران النووي، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة .

[05/يونيو/2018]سبأ