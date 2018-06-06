وكيل أمانة العاصمة المساعد يتفقد مشروع أعمال السلامة المرورية

صنعاء-سبأ:

تفقد وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي اليوم مشروع أعمال السلامة المرورية الجاري تنفيذه في عدد من التقاطعات الرئيسية والجولات من قبل مؤسسة الطرق والجسور بتكلفة 200 مليون ريال.

[05/يونيو/2018]واستمع المهندس الحوثي من المعنيين بالمؤسسة إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها بجولة الرادع أمام التوجيه المعنوي وجولة جمال عبدالناصر وجولة جسر الصداقة بمديرية التحرير، بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بتنفيذ الخطوط الطويلة التي تنظم حركة السير وتوضح المسارات وخطوط عبور المشاة.واطلع على أعمال الترميمات التي تنفذها الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة بمشروع الطرق الرئيسية في أحياء الجراف الغربي بإجمالي كميات 100 طن أسفلت، وكذا أعمال الترميمات التي تقوم بها مؤسسة الطرق والجسور بشوارع 14 أكتوبر والزبيري والخمسين.وأكد الوكيل الحوثي أن المشاريع والأعمال الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات تأتي بمتابعة حثيثة وتوجيهات قيادة أمانة العاصمة.وحث الجهات المنفذة على سرعة إنجاز هذه المشروع في موعدها المحدد وفقا للمواصفات والمقاييس المعتمدة.سبأ