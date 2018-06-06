محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يتفقد مستشفيات التحيتا وزبيد وبيت الفقيه والمنصورية بالحديدة الحديدة -سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم سير العمل في مستشفى التحيتا محافظة الحديدة.



واطلع الدكتور المتوكل على احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والصعوبات التي تواجه سير العمل .



وخلال لقاءه بالكوادر الصحية بالمستشفى أشاد وزير الصحة بصمود الكوادر الصحية في أداء الواجب الإنساني والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية.



وحث على رفع الجاهزية والاستعداد إلى أقصى حد لمواجهة واستيعاب الطوارئ جراء تصعيد العدوان السعودي الأمريكي .



إلى ذلك قام وزير الصحة بمعالجة إحدى الحالات الحرجة وقدم لها الرعاية الصحية .. مطالبا المنظمات الدولية بدعم المستشفى وتوفير احتياجاته من الأدوية والمعدات الطبية ومختبر متكامل .



كما اطلع وزير الصحة العامة والسكان على مستوى الخدمات الصحية في مستشفى زبيد بالحديدة والخدمات المقدمة للجرحى والمصابين .. مؤكدا أهمية توسيع خدمات الطوارئ والعناية المركزة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.



وتفقد وزير الصحة مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى واستمع من مدير وكوادر المركز إلى الصعوبات التي تواجه العمل وعجز المركز عن استيعاب الإعداد المتزايدة من المرضى المحتاجين للغسيل الكلوي التي لا تتناسب مع أعداد أجهزة الغسيل الكلوي.



وطالب الوزير المتوكل المنظمات الدولية بتوفير مزيد من الأجهزة والمعدات لتغطية الاحتياجات والعجز الموجود وتوفير جلسات الغسيل لإنقاذ حياة المرضى.



واطلع على المبنى المخصص لمعالجة الإسهالات المائية الحادة .. داعيا المنظمات الداعمة إلى استكمال مرافق وأقسام المركز بما فيها المختبر وتجهيزاته ومتطلبات الأقسام الأخرى لتقديم خدمة متكاملة.



ونوه وزير الصحة بجهود كوادر المستشفى والمركز وصمودهم واستمرارهم في أداء واجبهم الإنساني .. حاثا قيادة المستشفى والكوادر الصحية على بذل مزيد من الجهود والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع الجاهزية لأي طارئ.



على نفس الصعيد زار وزير الصحة الدكتور طه المتوكل مستشفى بيت الفقيه بالحديدة .. واستمع من القائمين على المستشفى إلى شرح عن مستوى الرعاية التي يقدمها المستشفى للمرضى.



وثمن الدكتور المتوكل صمود الكوادر الصحية وتقديم الخدمات الصحية والمواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار .. مؤكدا استعداد الوزارة تقديم التسهيلات للمستشفى ليقوم بدوره وتقديم الخدمات للمواطنين.



كما زار مستشفى المنصورية وطالب المنظمات بتقديم الدعم للمستشفى وتوفير التجهيزات والمستلزمات الكاملة للمختبر بالمستشفى.



ووجه وزير الصحة قيادات المستشفيات في الحديدة بالاهتمام بالكادر الصحي وتأهيله بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

سبأ [05/يونيو/2018]سبأ