ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 12:20:24ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير العدل
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير العدل القاضي أحمد عبد الله عقبات.
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
آخر الأخبار:
مصرع عدد من المرتزقة بصد محاولة تسلل لهم بلحج
طيران العدوان يشن 16 غارة على مديريتي كتاف ورازح بصعدة
الرئيس المشاط يلتقي الشيخ يحيى عايض
كوكبة من علماء وخطباء صنعاء يزورون جبهات الساحل الغربي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الصحة يتفقد مستشفيات التحيتا وزبيد وبيت الفقيه والمنصورية بالحديدة
[05/يونيو/2018]
الحديدة -سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم سير العمل في مستشفى التحيتا محافظة الحديدة.


واطلع الدكتور المتوكل على احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والصعوبات التي تواجه سير العمل .

وخلال لقاءه بالكوادر الصحية بالمستشفى أشاد وزير الصحة بصمود الكوادر الصحية في أداء الواجب الإنساني والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية.

وحث على رفع الجاهزية والاستعداد إلى أقصى حد لمواجهة واستيعاب الطوارئ جراء تصعيد العدوان السعودي الأمريكي .

إلى ذلك قام وزير الصحة بمعالجة إحدى الحالات الحرجة وقدم لها الرعاية الصحية .. مطالبا المنظمات الدولية بدعم المستشفى وتوفير احتياجاته من الأدوية والمعدات الطبية ومختبر متكامل .

كما اطلع وزير الصحة العامة والسكان على مستوى الخدمات الصحية في مستشفى زبيد بالحديدة والخدمات المقدمة للجرحى والمصابين .. مؤكدا أهمية توسيع خدمات الطوارئ والعناية المركزة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وتفقد وزير الصحة مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى واستمع من مدير وكوادر المركز إلى الصعوبات التي تواجه العمل وعجز المركز عن استيعاب الإعداد المتزايدة من المرضى المحتاجين للغسيل الكلوي التي لا تتناسب مع أعداد أجهزة الغسيل الكلوي.

وطالب الوزير المتوكل المنظمات الدولية بتوفير مزيد من الأجهزة والمعدات لتغطية الاحتياجات والعجز الموجود وتوفير جلسات الغسيل لإنقاذ حياة المرضى.

واطلع على المبنى المخصص لمعالجة الإسهالات المائية الحادة .. داعيا المنظمات الداعمة إلى استكمال مرافق وأقسام المركز بما فيها المختبر وتجهيزاته ومتطلبات الأقسام الأخرى لتقديم خدمة متكاملة.

ونوه وزير الصحة بجهود كوادر المستشفى والمركز وصمودهم واستمرارهم في أداء واجبهم الإنساني .. حاثا قيادة المستشفى والكوادر الصحية على بذل مزيد من الجهود والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع الجاهزية لأي طارئ.

على نفس الصعيد زار وزير الصحة الدكتور طه المتوكل مستشفى بيت الفقيه بالحديدة .. واستمع من القائمين على المستشفى إلى شرح عن مستوى الرعاية التي يقدمها المستشفى للمرضى.

وثمن الدكتور المتوكل صمود الكوادر الصحية وتقديم الخدمات الصحية والمواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار .. مؤكدا استعداد الوزارة تقديم التسهيلات للمستشفى ليقوم بدوره وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما زار مستشفى المنصورية وطالب المنظمات بتقديم الدعم للمستشفى وتوفير التجهيزات والمستلزمات الكاملة للمختبر بالمستشفى.

ووجه وزير الصحة قيادات المستشفيات في الحديدة بالاهتمام بالكادر الصحي وتأهيله بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مصرع عدد من المرتزقة بصد محاولة تسلل لهم بلحج
طيران العدوان يشن 16 غارة على مديريتي كتاف ورازح بصعدة
الرئيس المشاط يلتقي الشيخ يحيى عايض
كوكبة من علماء وخطباء صنعاء يزورون جبهات الساحل الغربي
شركة الغاز: 106 نقاط بيع مباشر للغاز المنزلي بأمانة العاصمة
وكيل أمانة العاصمة المساعد يتفقد مشروع أعمال السلامة المرورية
محافظ ريمة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
17 عضو بمجلس الشورى يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط (مصحح)
دراسة يمنية توصي بالفحص قبل الزواج للوقاية من أمراض الدم
الأحزاب المناهضة للعدوان تنظم فعالية بعنوان (القدس عاصمة فلسطين)
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 16 غارة على مديريتي كتاف ورازح بصعدة
[06/يونيو/2018]
الرئيس المشاط يلتقي الشيخ يحيى عايض
[05/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على العاصمة صنعاء
[05/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على كتاف في صعدة 
[05/يونيو/2018]
 طيران العدوان يستهدف نجران وثلاث محافظات بـ 13 غارة
[05/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by