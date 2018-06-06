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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - يونيو - 2018 الساعة 12:20:24ص
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير العدل
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير العدل القاضي أحمد عبد الله عقبات.
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
مايو يبلغ نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني بفوزه على الشهيد الصماد
تأهل فريق 22 مايو إلى نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.
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محافظ ريمة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
[05/يونيو/2018]
صنعاء-سبأ:
أدى اليمين الدستورية أمام الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، محافظ ريمة فارس الحباري، بحضور وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.
سبأ
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