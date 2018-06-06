[05/يونيو/2018]
صنعاء-سبأ:
أدى اليمين الدستورية أمام الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، 17 من أعضاء مجلس الشورى الذي تم تعيينهم مؤخرا، بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس.
حيث أدى اليمين الدستورية كلا من:
1- منصور هائل سنان
2 - علي عبده حنش
3 - منصور أحمد صدام الهاشمي
4 - خالد أحمد عبد الحميد
5- د. يحيى على الجنيد
6 -على سالم الخضمي
7 - محسن على جميل
8 - محمد ناصر البخيتي
9 - محسن بن محسن عمران
10 - يحيى حزام غيثان
11- أمين عبد الله حمود عاطف
12 - عادل أحمد الحنبصي
13 - ناجي صالح بختان
14- أحمد محمد الحربي
15- نايف صالح حيدان
16- عبد الله محسن صالح العليبي
17 - عبد الحميد سلطان قائد المهدي.
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