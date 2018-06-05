محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأحزاب المناهضة للعدوان تنظم فعالية بعنوان صنعاء-سبأ:





عٌقدت بصنعاء اليوم فعالية فكرية وسياسية بعنوان " القدس عاصمة فلسطين"، نظمها تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان في إطار التحشيد ليوم القدس العالمي الجمعة القادمة.







وفي الفعالية دعا وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي إلى الاحتشاد الجماهير لإحياء يوم القدس العالمي الجمعة المقبلة بالعاصمة صنعاء.



وأشار إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار الاستعداد للخروج الكبير لإحياء يوم القدس العالمي .. وقال " من خلال هذه الفعالية نستذكر واجبات الشعب اليمني تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والدفاع عن المقدسات وإحياء روح النضال والصمود للشعوب العربية ".



كما دعا الوزير الجرموزي أحرار العالم إلى الوقوف ضد الانتهاكات التي تمارسها قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل بحق الشعب الفلسطيني .. وأضاف " إن الشعب اليمني كان وما يزال في الصدارة لمواجهة هذه المشاريع التي تستهدف الأمة على مختلف المستويات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها".



من جانبه أكد رئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري، استعداد الأحزاب المناهضة للعدوان للتحشيد للفعالية المركزية لإحياء يوم القدس العالمي والذي سيكون يوم الصرخة في وجه قوى الاستكبار العالمي ومشروع الهيمنة الأمريكية الصهيونية.



وقال " الشعب اليمني يرفض الخنوع والخضوع للمشروع الأمريكي الصهيوني، وسيظل يناهض مشروع التقسيم والتمزيق الذي يسعى تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات إلى تطبيقه تنفيذا لأجندة أمريكية صهيونية ".



وجدد الحجري التأكيد على دعم الأحزاب المناهضة للعدوان ووقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية وحركات المقاومة بما يعزز من صمودها في مواجهة الاحتلال الصهيوني .. مؤكدا الرفض المطلق للقرار الأمريكي بنقل سفارتها إلى القدس الشريف التي سيظل عاصمة الدولة الفلسطينية.



بدوره أشار نائب رئيس حزب الحرية التنموي صالح بينون إلى أن العدوان السعودي الأمريكي على اليمن جاء في وقت مهد لتسليم القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني .



وقال " العدوان على اليمن لم يأت صدفة، وإنما هو امتداد لذات المشروع في سوريا العروبة أحد أهم أعمدة محور الممانعة والمقاومة العربية ضد مشاريع الصهيونية " .. مؤكدا أن المستفيد من العدوان على اليمن هو الكيان الصهيوني.



وأشار إلى أن العدوان لن يثني الشعب اليمني عن قضيته الأولى والمركزية وكذا إفشال المؤامرة التي يسعى تحالف العدوان بكل الوسائل للنيل من وحدة اليمن وأمنه واستقراره وفرض الوصاية الخارجية عليه.



من جهته أشار أمين سر جبهة التحرير عارف العامري إلى أن يوم القدس العالمي، يأتي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.



ولفت إلى ارتباط المظلومية بين اليمن وفلسطين وواحدية القضية والأطماع الصهيونية في السيطرة على ممرات التجارة العالمية، ومنها اليمن الذي يتمتع بموقع جيوسياسي، ما يتطلب تضافر الجهود لإفشال مخططات العدوان في النيل من اليمن وسيادته واستقلاله.



ولفت العامري إلى إحياء يوم القدس العالمي، يؤكد المكانة التي تحتلها القدس والمسجد الأقصى في قلوب المسلمين وتوحيد كلمة المسلمين في كافة الأقطار وتلاحمهم لمواجهة مخططات قوى الاستكبار، التي تستهدف تمزيق الشعوب ونهب ثرواتها.



في حين أكد الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي التقدمي محمد الكبسي، موقف الأحزاب المناهضة للعدوان الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والرافض لوجود الكيان الصهيوني المحتل .



وشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة العدوان والتصدي الحازم لمخطط تصفية القضية الفلسطينية والقدس ومناهضة الأنظمة العربية السائرة في تنفيذ هذا المخطط وتعريتها.



وقدم الأمين العام المساعد لحزب الكرامة أحمد العماري مداخلة حول محاولات تهويد القدس من قبل الكيان الصهيوني من أجل نزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من مدينة القدس وفرض الطابع اليهودي.



تخلل الفعالية قصيدة شعرية قدمتها منى الزيادي بعنوان " القدس".

سبأ [05/يونيو/2018]سبأ