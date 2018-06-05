محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية بالجبين لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي رضي الله عنه ريمة-سبأ:

نظمت بمنطقة خضم مديرية الجبين محافظة ريمة أمسية رمضانية لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي رضي الله عنه.



وأكدت كلمات في الأمسية التي ضمت المشائخ والوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية بمنطقة خضم، أن إحياء المناسبة، هي إحياء للقيم والمبادئ والمنهج المحمدي الذي يحاول الأعداء والمستكبرين طمسه.



وأشارت الكلمات إلى أهمية السير على مبادئ الإمام علي في مواجهة العدوان والإقتداء بسيرته ومنهجه.



وأكدت الكلمات استعداد أبناء خضم بمديرية الجبين رفد الجبهات خاصة جبهة الساحل الغربي وتحرير كل شبر من أرض الوطن من الغزاة المعتدين.



تخلل الأمسية قصائد شعرية.

سبأ [05/يونيو/2018]سبأ