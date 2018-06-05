محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى أداء المكاتب التنفيذية والتحشيد للجبهات بمأرب مأرب-سبأ:

ناقش إجتماع اليوم برئاسة محافظ مأرب أحمد عبدالله مجيديع ضم مدراء المكاتب التنفيذية مستوى أداء المكاتب التنفيذية والخدمية والتحشيد للجبهات.



واستعرض الإجتماع بحضور وكلاء المحافظة والمجلس الإشرافي لأنصار الله، سبل رفد الجبهات بالمال والرجال ومنها جبهة الساحل الغربي وضرورة تعزيز الصمود المجتمعي في مواجهة العدوان والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.



وتطرق الإجتماع إلى التحضيرات لإحياء مناسبتي ذكرى إستشهاد الإمام علي كرم الله وجهه وكذا يوم القدس العالمي وأهمية المشاركة الفاعلة في المناسبتين، والتأكيدا على تمسك اليمنيين بالقضية المركزية للأمة " قضية فلسطين ".

سبأ [05/يونيو/2018]سبأ