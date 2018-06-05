محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المرحلة الثانية من استكمال البصمة والصورة في إب إب -سبأ:

دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح المرحلة الثانية من استكمال البصمة والصورة للموظفين المتبقيين في المرافق الحكومية بالمحافظة .



وأستمع المحافظ صلاح من مدير مركز تكنولوجيا المعلومات بمكتب الخدمة بالمحافظة محمود لطف، إلى شرح حول أعمال اللجنة التي باشرت عملها بمدينة إب لاستقبال الموظفين المتبقيين في عدد من الوحدات الإدارية ممن لم تشملهم إجراءات البصمة والصورة خلال المرحلة الأولى.



وأشار إلى أن المرحلة الثانية تستهدف ألفين و600 موظف في مختلف المرافق الحكومية في المحافظة .



وأشاد بجهود قيادة المحافظة ومتابعتها المستمرة لقيادة الوزارة لإنزال لجنة البصمة إلى المحافظة وتسهيل الإجراءات للموظفين المتبقيين بدلا من انتقالهم إلى صنعاء.



وفي التدشين دعا محافظ إب الموظفين الذين سبق الإعلان عن أسمائهم سرعة الوصول إلى مقر اللجنة في مكتب التخطيط والتعاون الدولي مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للمطابقة .



وحث القائمين على مركز تكنولوجيا المعلومات على بذل الجهود خلال فترة عمل اللجنة التي تستمر أسبوع لاستكمال إجراءات البصمة والصورة لكافة موظفي مؤسسات الدولة المتبقيين.



رافقه وكيل المحافظة صادق حمزة ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة كمال الحارثي.

سبأ [05/يونيو/2018]سبأ