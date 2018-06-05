أوقاف صنعاء يستكمل المرحلة الثانية من تأثيث عدد من المساجد بالمديريات صنعاء- سبأ:

استكمل مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء عملية تأثيث عدد من المساجد بمديريات المحافظة وتزويدها بمنظومات الطاقة الشمسية.



وأوضح مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة ايمن عبدالقادر لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن المرحلة الثانية استهدفت 80 مسجدا جيث تم تزويدها بمنظومات طاقة شمسية متكاملة من بينها 25 مسجدا تم تأثيثها.



وبين أن المرحلة الأولى هدفت إلى تأثيث 20 مسجدا قبل شهر رمضان مع تزويدها بالمنظومات الشمسية.. مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستستهدف بقية المساجد .. معتبرا تزويد المساجد بالإمكانات الضرورية واجب ديني مقدس.

سبأ [05/يونيو/2018]سبأ