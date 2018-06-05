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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 11:15:43م
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أمسية رمضانية بفرع العدين بإب لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي
[05/يونيو/2018]
إب -سبأ:



أقيمت بمديرية فرع العدين محافظة إب أمسية ثقافية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.




وفي الأمسية التي حضرها عدد من الأكاديميين .. ألقيت كلمات استعرضت في مجملها صفات ومكانة الإمام علي رضي الله عنه لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وأكدت الكلمات أن الأمة وهي تتعرض اليوم لأبشع المؤامرات والمخططات التدميرية من قبل أعدائها تحتاج إلى العودة الصادقة إلى الدين الإسلامي والنهج القويم.

ودعت الكلمات إلى الإقتداء بسيرة أمير المؤمنين على كرم الله وجهه والتحرك الفاعل لمواجهة الظلم والطغيان والثبات على الحق .

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