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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 11:15:43م
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  عربي ودولي
عملية عسكرية للقوات العراقية لملاحقة فلول إرهابيي داعش في سامراء
[05/يونيو/2018]
بغداد-سبأ:



اطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية عسكرية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم داعش في منطقة سامراء بمحافظة صلاح الدين.




وقال مسؤول الإعلام في سرايا السلام مهند العزاوي في حديث للسومرية نيوز “إن قوة مشتركة من الجيش العراقي وسرايا السلام باشرت عملية عسكرية في ذراع دجلة ومناطق تقسيم الثرثار والبو جروب والصبيحات والحديدي لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم داعش وجيوبهم المتبقية”.

وأضاف العزاوي إن “العملية أطلق عليها اسم بدر الكبرى” مشيرا إلى أنها جاءت بعد معارك عنيفة مع إرهابيي داعش أمس.

وكان عنصران من الحشد الشعبي العراقي قتلا أمس وأصيب أربعة آخرون خلال اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الفرحاتية جنوب غرب سامراء.

سبأ
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