محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل احياء الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام علي كرم الله وجهه ببني مطر صنعاء - سبأ:

احيا مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء اليوم بالتعاون مع السلطة المحلية بمديرية بني مطر أمسية رمضانية إحياء للذكرى السنوية لاستشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأربعينية الشهيد الصماد.



وفي الأمسية التي حضرها أعضاء السلطة المحلية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والتربويين، أشار مدراء التربية بالمحافظة هادي عمار ومديرية بني مطر عبداللطيف اللمذي ومكتب التربية بالمديرية مقبل الجعدبي إلى ضرورة إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام علي في ظل تصعيد العدوان البربري.



وأكدوا على أهمية استلهام الدروس من شجاعة الإمام علي وصفات الزهد والتقوى التي اتصف بها.. مشيرين إلى دوره كرم الله وجهه في مناصرة الدين الإسلامي.



وجدد المتحدثون التأكيد على السير على درب الرئيس الشهيد صالح الصماد والتمسك بمشروعه الوطني الذي أطلقه تحت شعار "يد تحمي ويد تبني" .. وأكدوا على ضرورة استمرار رفد الجبهات بالرجال والغذاء وتعزيز الجبهة الداخلية.

سبأ [05/يونيو/2018]سبأ