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  محلي
تدشين توزيع 600 سلة غذائية لأسر الشهداء بإب
[05/يونيو/2018]
إب -سبأ:



دشنت مؤسسة الشهداء بمحافظة إب اليوم المرحلة الأولى من توزيع 600 سلة غذائية لأسر الشهداء بالمحافظة مقدمة من مكتب الأوقاف والإرشاد.




وفي التدشين أوضح مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بإب عبد اللطيف المعلمي أن توزيع السلال أقل ما يمكن تقديمه للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.

فيما أشار مدير فرع مؤسسة الشهداء بإب شوقي التويتي إلى أن توزيع المرحلة الأولى شملت مديريات القفر، المشنة، الظهار، ريف إب وحبيش .. مبيناً أن المرحلة الثانية ستدشن قريبا في بقية المديريات بالمحافظة.

ودعا الجميع إلى الإهتمام بأسر الشهداء والإسهام في مشروع كفالة أبناء الشهداء والتي تكفلت السلطة المحلية لعدد 100 شهيد شهرياً .

وعبر أمله في تفاعل التجار والميسورين في هذا المشروع وفاء للشهداء وأسرهم خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء إستمرار العدوان والحصار.

سبأ
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