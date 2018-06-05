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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 11:15:43م
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  رياضة
تشيكيناتو يصعق البطل السابق ديوكوفيتش في فرنسا المفتوحة
[05/يونيو/2018]
باريس-سبأ:

تغلب ماركو تشيكيناتو على البطل السابق نوفاك ديوكوفيتش الحائز على 12 بطولة كبرى 6-3 و7-6 و1-6 و7-6 في بطولة فرنسا المفتوحة اليوم الثلاثاء ليصبح أول لاعب إيطالي يبلغ قبل نهائي بطولة كبرى منذ 40 عاما.


وشق تشيكيناتو طريقه للفوز بالمجموعة الأولى بينما كان يعاني ديوكوفيتش من ألم في رقبته قبل أن ينتفض اللاعب الصربي بعد خسارته المجموعة الثانية.

لكن منافسه استعاد رغم ذلك قوته خلال شوط فاصل ملحمي في المجموعة الرابعة ليحسم الانتصار في النقطة الرابعة للفوز بالمباراة.

واخر إيطالي بلغ قبل نهائي بطولة كبرى كان كورادو باراتسوتي في رولان جاروس عام 1978.

وسيلتقي تشيكيناتو غير المصنف، الذي اجهش بالبكاء عقب المباراة، النمساوي دومينيك تيم لحجز مقعد في النهائي يوم الأحد المقبل.

سبأ
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