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  رياضة
إتحاد الشركات يناقش الترتيبات النهائية للإحتفاء بمنتخب الأمل
[05/يونيو/2018]
صنعاء -سبأ:



ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات المهندس عامر هزاع, الترتيبات النهائية للإحتفاء بمنتخب الأمل للناشئين الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم بفنلندا 2003م.


وتطرق الإجتماع إلى التحضيرات الجارية لإقامة مباراة استعراضية الأحد المقبل تجمع منتخب الأمل بقيادة المدرب الوطني أمين السنيني ومساعده علي العبيدي مع منتخب الشركات الذي يقوده عزيز الزريقي ومحسن الشغدري.


واستعرض الإجتماع التحضيرات لإستقطاب لاعبي منتخب الأمل من عدد من المحافظات عبر شركة النقل البري الأولى أحدى داعمي هذه الإحتفائية وكذا التنسيق مع إدارة نادي وحدة صنعاء في إحتضان المباراة على ملعبه.

وفي الإجتماع أشار المهندس هزاع إلى أهمية تكريم المنتخب الذي رسم البسمة على وجه الشعب اليمني وقدم أداء مشرف في المحفل العالمي كإنجاز تاريخي للكرة اليمنية خاصة والعرب عامة.

وشدد على ضرورة اضطلاع الجميع بالمسؤولية لإخراج الفعالية بصورة تعكس مكانة هؤلاء النجوم .. داعياً الجماهير للتفاعل والحضور لهذه الإحتفائية.

فيما أشار أمين عام الإتحاد أنور الحيمي إلى أن التكريم يأتي في إطار برامج وأنشطة الإتحاد كتقليد سنوي .. لافتا إلى أن الإتحاد إختار تشكيلة منتخب الشركات المشاركة في الدوري الذي نظمه الإتحاد الشهر الماضي بمشاركة 18 فريقا.

وبين أن الإتحاد سبق أن نظم النسخة الثانية لكرة القدم السباعية وبطولة الشطرنج للفتيات وكذا بطولة البلياردو وفقاً لجدولة الإتحاد لهذا العام.

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين في المباراة الإستعراضية:

منتخب الناشئين وهم : محمد إبراهيم عياش، ياسر البعداني، مهند راجح، عبد الإله شريان، محمد السلاط، علي رمضان، عبده الإدريسي، سامي جعيم، فؤاد العماري، وسيم القعر، جلال القطاع، حمير المصري، عبد الله الصافي، أكرم الورافي، عصمت خدشي، أنور العوج، حليم الجبلي، وضيوف الشرف، هيثم الأصبحي، جمال العولقي وعوض البيحاني.

منتخب الشركات وهم : هشام الصباحي، فارس الحربي، باسم الوتر، أكرم العذراني، عبد الرحمن الأسد، عزت مغلس، خالد متعافي، منصور الأغبري، علي ياقوت، أحمد المنتصر، أحمد الضلعي، وائل الصعفاني، أنور الحيمي، أيمن الورد، أديب العريقي، سمير السعيدي، مراد السعواني، عبد الرحمن نزار، خالد القباطي وأحمد الزريقي.

سبأ
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