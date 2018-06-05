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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 11:15:43م
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أمسية رمضانية بمديرية شهارة بعمران تناقش الأداء الخدمي والتنموي
[05/يونيو/2018]
عمران -سبأ:

ناقشت أُمسية رمضانية بمديرية شهارة بمحافظة عمران، المواضيع المتعلقة بمستوى الأداء الخدمي والتنموي بالمديرية وتنمية الإيرادات.


وفي الأمسية التي حضرتها السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والأجهزة الحكومية .. أشار وكيل المحافظة عبدالرحمن الغولي، إلى المكانة التي تحتلها مديرية شهارة التي تضم جسر شهارة المعلم التاريخي العريق.. مشيرا إلى ضرورة اضطلاع الجميع بدورهم في تعزيز الاصطفاف ورفد جبهات الساحل بالمال والرجال.

وأشاد بدور أبناء المديرية في مختلف المراحل ورفدهم لجبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال في سبيل الدفاع عن الوطن.

ولفت إلى أن إفشال مخططات العدوان ومرتزقته التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي وأثارة المشاكل بين أبناء المجتمع مثل صفعة لقوى العدوان التي راهنت على خلخلة الجبهة الداخلية.

وأشار إلى أهمية إقامة الأمسيات الرمضانية لمناقشة مستوى الأداء الخدمي وتعزيز التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع.. حاثا على ضرورة الاستمرار في الصمود للتصدي لعدوان ومخططاته.

فيما أكد أبناء شهارة ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في ظل الأوضاع الراهنة وحشد كافة الجهود والطاقات لتعزيز الصمود والثبات ونبذ الخلافات.

وأكدوا الاستمرار في رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال والتضحية في سبيل الوطن.. مشيرين إلى تجهيزهم كتائب من أبنائهم لرفد جبهة الساحل الغربي.

سبأ
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