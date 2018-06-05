محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع السلة الغذائية الرمضانية بالبيضاء البيضاء - سبأ :

دشن وكيل محافظة البيضاء لشؤون الوحدات الادارية عبدالله الجمالي اليوم توزيع السلة الغذائية المقدمة من مؤسسة ينابيع الذهب الاجتماعية التنموية الخيرية بمدينة البيضاء التي تستهدف مائتين اسرة محتاجه .



وخلال تدشبن التوزيع الذي حضره مدير عام مدينة البيضاء احمد ابوبكرالرصاص استمع الوكيل الجمالي الى شرح من المدير التنفيذي لمؤسسة ينابيع الذهب الاجتماعية عباد علي الفراهي الذي اشار ان السلة الغذائية عباره عن دقيق ورز وسكر وزيت وتمر وتستهدف الاسر المتضرره والاشد فقرا والنازحين في مدينة البيضاءوالذي تم اختيار المستفيدين بناء على مسح ميداني دقيق حتى يتحقق الهدف المرجو في الوصول الى الاسر الاشد فقرا .



وقد اشاد وكيل محافظة البيضاء بالمشاريع الخيرية التي تقوم عليها مؤسسة ينابيع الذهب التنموية الخيرية في مجال دعم الاسر المحتاجة وانشطتها التنموية الاخرى والاخذ بيد الفقراء لاسيما في ظل الظروف الراهنة المتمثلة باستمرار العدوان والحصار ..

وابدى استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية للتعاون مع كل منظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال التنموي والخيري والصحي والانساني وتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض الاداء الخيري للمنظمات المدنية التي تعد شريك اساسي في الجانب التنموي والخدمي .



حضر التدشين عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة .

سبـأ [05/يونيو/2018]سبـأ