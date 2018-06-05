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وزير الصحة يتفقد مستشفى باجل ومركز الغسيل الكلوي
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وزير الصحة يتفقد مستشفى باجل ومركز الغسيل الكلوي
[05/يونيو/2018]
الحديدة -سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، سير العمل في مستشفى باجل بمحافظة الحديدة.


وأطلع الدكتور المتوكل على الخدمات الصحية ومستوى الجاهزية في أقسام الطوارئ والعناية المركزة .. مشيد بدعم منظمة الصحة العالمية للمستشفى من خلال توفير مولد كهربائي وبعض الأدوية.

وطالب وزير الصحة المنظمات الدولية بدعم المستشفى وتوفير الأدوية والمستلزمات والمحاليل، كما وجه قيادة المستشفى برفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي طارئ.

وأكد على أهمية تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان.

كما تفقد وزير الصحة العامة والسكان سير العمل في مركز الغسيل الكلوي بمديرية باجل والخدمات المقدمة للمترددين عليه واحتياجاته من الأجهزة والمحاليل الطبية وأعمال الصيانة التي تضمن استمراره في تقديم خدماته.

واطلع الدكتور المتوكل على معاناة المرضى في المديرية جراء نقص الأدوية والمحاليل .. حيث دعا المنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسئوليتها وتوفير المحاليل والمستلزمات لمركز الغسيل .

كما طالب المنظمات الدولية بالضغط لإيقاف العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول الأدوية لليمن لإنقاذ آلاف مرضى الغسيل الكلوي والأمراض المزمنة الأخرى.

سبأ
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