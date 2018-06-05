رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير العدل التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير العدل القاضي أحمد عبد الله عقبات. زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم. إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر. تكريم الفائزين في بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء (مصحح) اختتمت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار " خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام".