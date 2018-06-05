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أمين العاصمة صنعاء يدشن حملة " ابدأ " للتوعية والنظافة بأمانة العاصمة
[05/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :

دشن أمين العاصمة حمود محمد عُباد، اليوم حمله التوعية والنظافة الشاملة " ابدأ " بمديريتي التحرير وصنعاء القديمة تحت شعار " نظافة عاصمتنا .. عنوان عزتنا " تنظمها كافة قطاعات أمانة العاصمة ومركز التوعية البيئية بالأمانة .

وخلال التدشين أكد أمين العاصمة أن النظافة مسئولية جماعية ينبغي على كل أفراد المجتمع والمؤسسات والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة الفاعلة في الحفاظ عليها والقيام بها بشكل دائم كواجب ديني وسلوك حضاري.

وقال عباد " إن النظافة أساس مهم جداً في الحياة وعنوان الأنسان المسلم والتي يجب على الجميع الحافظ عليها ".. لافتاً إلى ضرورة تجنب التصرفات
والسلوكيات السلبية تجاه النظافة والحفاظ على الشوارع والأحياء والأماكن
العامة .
وأشار أمين العاصمة، إلى ضرورة تعاون كافة المواطنين والمؤسسات والمنظمات
مع عمال النظافة في الحفاظ عليها ووضع المخلفات في أماكنها المخصصة
والالتزام بإخراجها في مواعيد مرور شاحنات الجمع المباشر.

وحث أمين العاصمة ، كافة المواطنين والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع
المدني بضرورة المشاركة الفاعلة في حملة التوعية والحفاظ على النظافة
والبيئة في مديريات العاصمة صنعاء بما يضمن منع أنتشار الأمراض والأوبئة
الخطيرة.
وأكد أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى المواطن بأهمية الحفاظ على
النظافة والتعاون مع عمال النظافة بعدم رمي المخلفات إلى الشوارع وتجنب
إخراج مخلفات المنازل إلى الأحياء والحارات وغيرها من السلوكيات
والممارسة الخاطئة .
فيما أكد مدير مشروع النظافة بأمانة العاصمة المهندس جمال جحيش، على
أهمية توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على النظافة والتعاون مع عمال
النظافة في الالتزام بقواعد مشروع النظافة واخراج المخلفات في اوقات مرور
شاحنات الجمع المباشر وفقاً لبرامج مناطق النظافة بمديريات الأمانة.
وأشار المهندس جحيش، إلى الجهود الاستثنائية والمستمرة التي يبذلها عمال
مشروع النظافة في رفع المخلفات وتنظيف كافة الشوارع والأحياء بصورة
مستمرة وفي مختلف الظروف والأوقات وفي ظل شحة الامكانيات التي
تواجه سير عمل المشروع جراء العدوان الغاشم.
بدورها أوضحت مديرة مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة أروى رباد، أن
حملة التوعية والنظافة "ابدأ " تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم
العالمي للبيئية، وستستمر تنفيذها على مدار السنة في مختلف مديريات أمانة
العاصمة .. مبينه أنه سيتم تدشين الحملة التوعية على مستوى كل مديرية من
مديريات الأمانة .
وبينت، أن الحملة تهدف إلى تعزيز وتوسيع المشاركة المجتمعية
والمؤسساتية في مختلف مديريات الامانة للحفاظ على النظافة وحماية البيئة
وتوعية المجتمع بأهمية النظافة والتزام الجميع بها كسلوك حضاري.
ولفتت إلى أن تنفيذ الحملة يأتي بناءً على توجيهات أمين العاصمة وتكليفه كافة القطاعات الخدمية بالأمانة ومركز التوعية بعمل حملات توعية مكثفة في مجال التوعية البيئية بهدف تعزيز
جوانب الحفاظ على النظافة والبيئة لدى المجتمع.

سبـأ
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