محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير العدل صنعاء - سبأ :

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير العدل القاضي أحمد عبد الله عقبات.



جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الوزارة والصعوبات التي تواجهها في ظل استمرار العدوان واستهدافه الممنهج للمحاكم والنيابات.



كما تطرق اللقاء إلى آلية التنسيق بين الأجهزة القضائية والعدلية لمعالجة القضايا بما في ذلك سرعة البت فيها وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



وأكد الرئيس المشاط على أهمية بذل المزيد من الجهود بما يتناسب مع المرحلة الراهنة للتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان.



كما أكد دعم مؤسسات القضاء والعدل والنيابات بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق العدالة والإنصاف والإسراع في معالجة قضايا المواطنين وعدم التأخير في تنفيذ الأحكام.



ونوه رئيس المجلس السياسي الأعلى بجهود قيادة الوزارة وكافة منتسبيها خلال المرحلة الماضية وحرصهم على التغلب على الصعوبات الماثلة.



بدوره أشاد وزير العدل باهتمام الرئيس المشاط وحرصه على دعم الوزارة وتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.. مؤكدا الحرص على بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لتعزيز مستوى الأداء والتغلب على الصعوبات الراهنة.

سبـأ [05/يونيو/2018]سبـأ