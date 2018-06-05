ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 09:20:45م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير العدل
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير العدل القاضي أحمد عبد الله عقبات.
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
تكريم الفائزين في بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء (مصحح)
اختتمت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار " خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام".
آخر الأخبار:
أبناء مديرية التعزية يحيون ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام
مصرع 14 مرتزقا وإصابة العشرات وتطهير عدد من المواقع في عملية نوعية بمديرية المتون بالجوف
تدشين توزيع السلة الغذائية الرمضانية بالبيضاء
وزير الصحة يتفقد مستشفى باجل ومركز الغسيل الكلوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير العدل
[05/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير العدل القاضي أحمد عبد الله عقبات.

جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الوزارة والصعوبات التي تواجهها في ظل استمرار العدوان واستهدافه الممنهج للمحاكم والنيابات.

كما تطرق اللقاء إلى آلية التنسيق بين الأجهزة القضائية والعدلية لمعالجة القضايا بما في ذلك سرعة البت فيها وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد الرئيس المشاط على أهمية بذل المزيد من الجهود بما يتناسب مع المرحلة الراهنة للتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان.

كما أكد دعم مؤسسات القضاء والعدل والنيابات بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق العدالة والإنصاف والإسراع في معالجة قضايا المواطنين وعدم التأخير في تنفيذ الأحكام.

ونوه رئيس المجلس السياسي الأعلى بجهود قيادة الوزارة وكافة منتسبيها خلال المرحلة الماضية وحرصهم على التغلب على الصعوبات الماثلة.

بدوره أشاد وزير العدل باهتمام الرئيس المشاط وحرصه على دعم الوزارة وتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.. مؤكدا الحرص على بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لتعزيز مستوى الأداء والتغلب على الصعوبات الراهنة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
أبناء مديرية التعزية يحيون ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام
تدشين توزيع السلة الغذائية الرمضانية بالبيضاء
وزير الصحة يتفقد مستشفى باجل ومركز الغسيل الكلوي
الأبعاد القانونية لاغتيال الرئيس الصماد في ندوة قانونية بصنعاء
أمين العاصمة صنعاء يدشن حملة " ابدأ " للتوعية والنظافة بأمانة العاصمة
الرئيس المشاط يلتقي وزير الإدارة المحلية
17 عضو بمجلس الشورى يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
وزير الداخلية يرأس اجتماعا للجنة الأمنية بصعدة ويطلع على الأداء الأمني بالمحافظة
مؤسسة السجين توزع 210 سلة غذائية لأسر نزلاء السجن المركزي بذمار
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره السويدي بالعيد الوطني
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على كتاف في صعدة 
[05/يونيو/2018]
 طيران العدوان يستهدف نجران وثلاث محافظات بـ 13 غارة
[05/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية الحالي بالحديدة
[05/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية حيدان بصعدة
[04/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارتين حفار مياه في صعدة
[04/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by