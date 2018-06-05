ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 09:20:45م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير العدل
التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير العدل القاضي أحمد عبد الله عقبات.
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
تكريم الفائزين في بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء (مصحح)
اختتمت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار " خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام".
آخر الأخبار:
أبناء مديرية التعزية يحيون ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام
مصرع 14 مرتزقا وإصابة العشرات وتطهير عدد من المواقع في عملية نوعية بمديرية المتون بالجوف
تدشين توزيع السلة الغذائية الرمضانية بالبيضاء
وزير الصحة يتفقد مستشفى باجل ومركز الغسيل الكلوي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الرئيس المشاط يلتقي وزير الإدارة المحلية
[05/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.

جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بالوزارة وخططها وبرامجها والصعوبات التي تواجهها والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وتطرق اللقاء إلى أوضاع السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات ودور الوزارة في تعزيز أداء السلطات المحلية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

وأكد الرئيس المشاط على أهمية تضافر الجهود بما ينعكس إيجابا على أداء السلطات المحلية وتعزيز دورها في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير الخدمات العامة، وكذا تعزيز الصمود والتلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وشدد على أهمية مضاعفة الجهود لتفعيل دور السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات وتمكينها من أداء مهامها وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين مستوى الأداء الخدمي.

فيما أكد وزير الإدارة المحلية الحرص على تحسين مستوى أداء أجهزة السلطة المحلية بما يتناسب مع التحديات الراهنة وما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار.

ونوه بدعم رئيس المجلس السياسي الأعلى للوزارة والسلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات للقيام بدورها وتعزيز مستوى الأداء الخدمي والتنموي.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
أبناء مديرية التعزية يحيون ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام
تدشين توزيع السلة الغذائية الرمضانية بالبيضاء
وزير الصحة يتفقد مستشفى باجل ومركز الغسيل الكلوي
الأبعاد القانونية لاغتيال الرئيس الصماد في ندوة قانونية بصنعاء
أمين العاصمة صنعاء يدشن حملة " ابدأ " للتوعية والنظافة بأمانة العاصمة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير العدل
17 عضو بمجلس الشورى يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
وزير الداخلية يرأس اجتماعا للجنة الأمنية بصعدة ويطلع على الأداء الأمني بالمحافظة
مؤسسة السجين توزع 210 سلة غذائية لأسر نزلاء السجن المركزي بذمار
رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره السويدي بالعيد الوطني
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سلسلة غارات على كتاف في صعدة 
[05/يونيو/2018]
 طيران العدوان يستهدف نجران وثلاث محافظات بـ 13 غارة
[05/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية الحالي بالحديدة
[05/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية حيدان بصعدة
[04/يونيو/2018]
طيران العدوان يستهدف بغارتين حفار مياه في صعدة
[04/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by