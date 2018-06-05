محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس المشاط يلتقي وزير الإدارة المحلية صنعاء - سبأ :

التقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي.



جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل بالوزارة وخططها وبرامجها والصعوبات التي تواجهها والسبل الكفيلة بمعالجتها.



وتطرق اللقاء إلى أوضاع السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات ودور الوزارة في تعزيز أداء السلطات المحلية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



وأكد الرئيس المشاط على أهمية تضافر الجهود بما ينعكس إيجابا على أداء السلطات المحلية وتعزيز دورها في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير الخدمات العامة، وكذا تعزيز الصمود والتلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وشدد على أهمية مضاعفة الجهود لتفعيل دور السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات وتمكينها من أداء مهامها وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين مستوى الأداء الخدمي.



فيما أكد وزير الإدارة المحلية الحرص على تحسين مستوى أداء أجهزة السلطة المحلية بما يتناسب مع التحديات الراهنة وما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار.



ونوه بدعم رئيس المجلس السياسي الأعلى للوزارة والسلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات للقيام بدورها وتعزيز مستوى الأداء الخدمي والتنموي.

سبـأ [05/يونيو/2018]سبـأ