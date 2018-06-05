17 عضو بمجلس الشورى يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط

صنعاء - سبأ :

أدى اليمين الدستورية أمام الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، 17 من أعضاء مجلس الشورى الذي تم تعيينهم مؤخرا.



حيث أدى اليمين الدستورية كلا من:



1- منصور هائل سنان



2 - علي عبده حنش



3 - منصور أحمد صدام الهاشمي



4 - خالد أحمد عبد الحميد



5- د. يحيى على الجنيد



6 -على سالم الخضمي



7 - محسن على جميل



8 - محمد ناصر البخيتي



9 - محسن بن محسن عمران



10 - يحيى حزام غيثان



11- أمين عبد الله حمود عاطف



12 - عادل أحمد الحنبصي



13 - ناجي صالح بختان



14- أحمد محمد الحربي



15- نايف صالح حيدان



16- عبد الله محسن صالح العليبي



17 - عبد الحميد سلطان قائد المهدي.

[05/يونيو/2018]سبـأ