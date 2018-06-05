[05/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :
أدى اليمين الدستورية أمام الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، 17 من أعضاء مجلس الشورى الذي تم تعيينهم مؤخرا.
حيث أدى اليمين الدستورية كلا من:
1- منصور هائل سنان
2 - علي عبده حنش
3 - منصور أحمد صدام الهاشمي
4 - خالد أحمد عبد الحميد
5- د. يحيى على الجنيد
6 -على سالم الخضمي
7 - محسن على جميل
8 - محمد ناصر البخيتي
9 - محسن بن محسن عمران
10 - يحيى حزام غيثان
11- أمين عبد الله حمود عاطف
12 - عادل أحمد الحنبصي
13 - ناجي صالح بختان
14- أحمد محمد الحربي
15- نايف صالح حيدان
16- عبد الله محسن صالح العليبي
17 - عبد الحميد سلطان قائد المهدي.
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