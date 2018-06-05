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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 09:20:45م
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17 عضو بمجلس الشورى يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
[05/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :

أدى اليمين الدستورية أمام الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، 17 من أعضاء مجلس الشورى الذي تم تعيينهم مؤخرا.


حيث أدى اليمين الدستورية كلا من:

1- منصور هائل سنان

2 - علي عبده حنش

3 - منصور أحمد صدام الهاشمي

4 - خالد أحمد عبد الحميد

5- د. يحيى على الجنيد

6 -على سالم الخضمي

7 - محسن على جميل

8 - محمد ناصر البخيتي

9 - محسن بن محسن عمران

10 - يحيى حزام غيثان

11- أمين عبد الله حمود عاطف

12 - عادل أحمد الحنبصي

13 - ناجي صالح بختان

14- أحمد محمد الحربي

15- نايف صالح حيدان

16- عبد الله محسن صالح العليبي

17 - عبد الحميد سلطان قائد المهدي.

سبـأ
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