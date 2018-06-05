محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الداخلية يرأس اجتماعا للجنة الأمنية بصعدة ويطلع على الأداء الأمني بالمحافظة صنعاء - سبأ :

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة صعدة أمس اجتماع برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماورى ومحافظ المحافظة محمد جابر عوض.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن رزق الجوفى ومدير أمن المحافظة العميد عزى صلاح وقائد محور صعدة قائد فرع الشرطة العسكرية العميد أمين الحميرى وقائدي فرعي الأمن المركزي والنجدة بالمحافظة ووكلاء محافظة صعدة، نقل وزير الداخلية للحاضرين تحايا القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ.



وقال " يشرفنا زيارة هذه المحافظة الشماء بعد ثلاث سنوات من الصمود في وجه العدوان الغاشم وسيسجل التاريخ بأحرف من نور صمود الشعب اليمني بشكل عام وصمود هذه المحافظة بشكل خاص، وسيقف الجميع بإجلال لصمودكم وصمود كل مواطن في هذه المحافظة".



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تتحرك في مسارين الأول رفد الجبهات برجال الأمن للمشاركة في صنع الإنتصار العظيم لبلاد العزة والكرامة والمسار الآخر هو الحفاظ على السكينة العامة وتقوية الجبهة الداخلية من خلال التصدي لمخططات العدوان والشائعات التي تستهدف تمزيق كسر إرادة الشعب اليمني.



وأوضح وزير الداخلية أن أكثر من ثلاث سنوات من الصمود الأسطوري للشعب اليمني أفشل مخططات العدوان وآلته الإعلامية.



وأكد اللواء الماوري أن محافظة صعدة الأبية أسقطت أحلام من يراهنون على عودة اليمن إلى زمن الوصاية والتبعية.



وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية وما تقوم به من جهود في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار .. مؤكدا دعم وزارة الداخلية للأجهزة الأمنية بما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه.



وكان محافظ صعدة قد رحب بوزير الداخلية ومرافقيه .. مؤكدا دعم السلطة المحلية للأجهزة الأمنية للتصدي لمخططات العدوان التي تستهدف أمن الوطن والمواطن.



إلى ذلك قام وزير الداخلية ومرافقوه بزيارة لمقبرة الشهداء ووضع أكليل من الزهور على ضريح الشهيد طه حسين المداني وقرأ الفتاتحة على أرواح الشهداء.



وأطلع الوزير الماوري ومحافظ صعدة على الدمار الذى خلفه العدوان في البنى التحتية والمنشآت الحكومية في المدينة.



كما قام اللواء الركن عبد الحكيم الماورى بزيارة إلى المستشفى الجمهوري بصعدة وتفقد أحوال الجرحى .. وأشاد بتضحيات الجرحى في سبيل الدفاع عن الوطن والانتصار للحرية .. لافتا إلى أن التاريخ سيسجل تضحياتهم في أنصع صفحاته.



وخلال زيارته لمحافظة صعدة التقى وزير الداخلية بعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.. منوها بصمودهم واستعدادهم الدائم في مواجهة التحديات التي فرضها العدوان .



وأشاد بجهود القيادات والأجهزة الأمنية بالمحافظة في تعزيز الأمن و الإستقرار وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف زعزعة أمن المواطن وخلخلة الجبهة الداخلية.



وشدد وزير الداخلية على أهمية الاستمرار في رفع الجاهزية وخلق علاقه تعاون مع المواطن.



رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن رزق الجوفي ومدير مكتب الوزير العميد عبدالكريم المخلافي ومدير مكتب وكيل قطاع الموارد العقيد محمد القحوم.

سبـأ [05/يونيو/2018]سبـأ