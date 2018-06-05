محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة السجين توزع 210 سلة غذائية لأسر نزلاء السجن المركزي بذمار ذمار - سبأ :

دشنت مؤسسة السجين الوطنية اليوم مشروع توزيع السلة الغذائية لـ210 من أسر نزلاء إصلاحية السجن المركزي بذمار.



وخلال التدشين بحضور وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله البكاري، أشاد المحافظ محمد حسين المقدشي بدور مؤسسة السجين في التخفيف من معاناة نزلاء السجون وأسرهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.



ودعا المؤسسة إلى الإسهام في الإفراج عن السجناء المعسرين بذمار من خلال دفع ما عليهم من حقوق للغير.



وحث محافظ ذمار رجال المال والأعمال والتجار إلى المبادرة في تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين والسجناء المعسرين وذويهم للتخفيف من معاناتهم.



فيما أوضح مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة السجين منصور الصرحة، أن توزيع السلال يأتي ضمن مشروع توزيع 650 سلة غذائية لأسر نزلاء السجون بتمويل من مؤسسة الحباري ومؤسسة MTN الخيرية.



وأشار إلى أن المؤسسة تقوم بتنفيذ نزول ميداني للسجون المركزية في عدد من المحافظات بشكل دوري لتفقد احتياجات السجناء والسجينات والسعي لتوفيرها ضمن مشاريع المؤسسة .. داعياً رجال المال إلى المساهمة في تمويل مشاريع المؤسسة الخيرية.

سبـأ [05/يونيو/2018]سبـأ