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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 05:39:32م
مصدر بالدفاع : عمليات تكتيكية للجيش واللجان الشعبية في عدد من الجبهات
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عدداً من العمليات التكتيكية الهجومية وكسروا زحوفات للغزاة والمرتزقة في عدد من الجبهات .
زاخاروفا: روسيا تعرض أسلحتها لمنع تكرار ما جرى في القرن الماضي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا تقوم بعرض أسلحتها وقدراتها العسكرية للعالم لمنع حدوث ما حدث خلال القرن العشرين وتطمين رعاياها بتأمين حمايتهم.
إستقرار أسعار الذهب عند 1293 دولار للاوقية
إستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين عند 1293 دولار للاوقية في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
تكريم الفائزين في بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء (مصحح)
اختتمت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار " خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام".
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العدوان السعودي على اليمن
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رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره السويدي بالعيد الوطني
[05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
بعث رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي برقية تهنئة إلى رئيس البرلمان السويدي ايربان أهلاين، بمناسبة احتفالات بلاده بالعيد الوطني.
سبأ
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