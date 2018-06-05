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مصدر بالدفاع : عمليات تكتيكية للجيش واللجان الشعبية في عدد من الجبهات
[05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عدداً من العمليات التكتيكية الهجومية وكسروا زحوفات للغزاة والمرتزقة في عدد من الجبهات .

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن تنفيذ عملية نوعية وواسعة في المتون بمحافظة الجوف أسفرت عن السيطرة على بيت مهشم ومنطقة عروق مزوية وقرية العبيد وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدو بالإضافة إلى اغتنام أسلحة .

وأكد المصدر سقوط 14 قتيلاً وعشرات الجرحى من المرتزقة في المتون ، من بين القتلى محمد الجاسر قائد الكتيبة الخامسة في ما يسمى اللواء ١٠١، و القيادي عبدالله الحاسر وعدد من القيادات  .

وقال المصدر إن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا عدداً من الزحوفات في الجوف ، منها زحف كبير على مواقع الحصين والتباب المجاورة له في منطقة المهاشمةما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو  و تدمير ثمان آليات بمن فيها .

وأشار المصدر إلى أن الزحف على المهاشمة انطلق من ثلاثة محاور واستمر سبع ساعات .

وأوضح المصدر أنه تم كسر زحف واسع على مواقع الجيش واللجان الشعبية في صبرين بالخرشاء والخليقين أسفر عن تدمير آليتين عسكريتين بمن فيهما وسقوط عدد من القتلى والجرحى من المرتزقة ، مبيناً أن الزحف على صبرين كان من محورين واستمر ست ساعات قبل أن ينكسر وتتشتت القوة المهاجمة .

 وكسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً ثالثاً على مواقع القاهرة من اتجاه طيبة الاسم مكبدين العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وفي جبهة نهم ذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوماً تكتيكاً خاطفاً على المريحات وشعب الجرجور بالعقران بعد تمشيط مدفعي وصاروخي ، انتهى بتطهير عدد من المواقع وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ولفت المصدر إلى أن القوة المهاجمة عادت سالمة إلى مواقعها بعد تنفيذ العملية التي حققت أهدافها المرسومة بدقة عالية .

وأضاف المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية استهدفوا آلية عسكرية بمنطقة الفازة في جبهة الساحل الغربي ومصرع من كانوا على متنها .

كما أكد المصدر استمرار العمليات العسكرية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات بوتيرة عالية ويقظة لكل مخططات العدو التصعيدية.

وجدد المصدر في ختام تصريحه ، التأكيد على أن الالتفاف الشعبي القوي حول الجيش واللجان الشعبية والوعي الحر والمتقدم لأبناء الوطن يمثل جبهة من جبهات الصمود التي لا يمكن أن يكسرها غازٍ أو محتل .


سبأ
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