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اختتام المسابقة الثقافية بالنادي الأهلي بصنعاء
[05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:



اختتمت بالنادي الأهلي بصنعاء المسابقة الثقافية في إطار البرنامج الثقافي الذي نظمه النادي خلال ليالي رمضان.



وفاز فريق جمعية المكفوفين بالمسابقة إثر تغلبه في النهائي على منافسه الإعلام الرياضي بفارق سؤال الترجيح عقب تعادل الفريقين في النتيجة بواقع 25 درجة لكليهما.

وجاء فريق فتيات النادي الأهلي في المركز الثالث بعد فوزهن على فريق رفع الأثقال بالنادي بمحصلة 30 درجة مقابل 15 في مسابقة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وفي الاختتام أشار رئيس اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي يحيى الشهاري إلى أن هذه المسابقة التي أقيمت ضمن البرنامج الثقافي الرمضاني للنادي هدفت إلى تنمية قدرات الشباب والفتيات العلمية والمعرفية .

وأوضح أن البرنامج شمل مسابقة للقرآن الكريم ومسابقات ثقافية وإبداعية ومساجلات شعرية وأسئلة للجمهور وصندوق الجوائز .

ولفت الشهاري إلى أنه سيتم تكريم الفائزين والمبرزين في حفل اختتام البرنامج الثقافي الرمضاني الـ 25 الاثنين القادم ..

وأشاد بدور مجلس إدارة النادي ورجال الأعمال والداعمين ومساهمتهم في دعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية وإبراز المبدعين وتكريمهم وتحفيزهم للارتقاء بمستوى أنشطة النادي .

سبأ
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