عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب المبعوث الأممي لسوريا: محادثات أستانا حول سورية تعزز عملية جنيف





قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية رمزي عز الدين رمزي اليوم إن اجتماعات استانا بشأن حل الأزمة في سورية تعزز عملية جنيف.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن رمزي قوله في كلمة له خلال المؤتمر الدولي أستانا مدينة السلام: إن “الجهود التي تبذلها كازاخستان مهمة للغاية في إيجاد حل للأزمة في سورية فهي تدعم جهود الأمم المتحدة وتعزز عملية جنيف وتقدمها”.



ولفت رمزي إلى أن المحادثات في أستانا تنشئ ظروفا لحل الازمة في سورية قائلا..” أولا وقبل كل شيء يتعلق الأمر بخفض التوتر ففي العام ونصف العام الماضيين قدمت أستانا مساهمة مهمة في هذه العملية” معربا عن ثقته في أن أستانا ستستمر في لعب دور مهم في العديد من القضايا التي تسهم بحل الأزمة في سورية.



وخلص إلى القول: “نحن بحاجة للمضي قدما.. إذا لم نتمكن من حل كل الصعوبات الموجودة في العملية فلن نتمكن من المضي قدما”.



واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا تسعة اجتماعات حول سورية كان آخرها في ال14 وال15 من مايو الماضي وجدد البيان الختامي المشترك للدول الضامنة لاجتماعات أستانا في الجولة التاسعة التأكيد على الالتزام الثابت بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وضرورة تجنب الجميع لأي خطوات من شأنها المساس بهذه المبادئ وتقويض إنجازات صيغة أستانا داعيا إلى ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية بهدف القضاء النهائي على تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” وكل التنظيمات الإرهابية الأخرى.

سبأ [05/يونيو/2018] أستانا - سبأ:سبأ