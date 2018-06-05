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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - يونيو - 2018 الساعة 03:59:50م
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نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الكهرباء يزوران ضريح الشهيد الصماد
[05/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:
قام نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي اليوم بزيارة ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد ورفاقه في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

وقرأ الدكتور مقبولي والمهندس الجرموزي الفاتحة على أرواح الشهيد الصماد ورفاقه الذين قدموا أرواحهم رخيصة في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن واستقلاله وسيادة أراضيه أثناء زيارة الرئيس الشهيد الصماد للحديدة في أبريل الماضي.

وأشادا بالمواقف الوطنية المشرفة للرئيس الشهيد صالح الصماد ودوره في أعمال التحشيد والتعبئة لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته فضلاً عن دوره في استمرار الصمود والثبات وتعزيز الجبهة الداخلية ورفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء.

وأكدا أن العدوان مهما تمادى في غطرسته وجرائمه فإن ذلك لن يثني الشعب اليمني عن المضي قدماً نحو حريته واستقلال قراره السيادي ودحر الغزاة والمحتلين من أرض الوطن.

وابتهل نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير الكهرباء والطاقة إلى المولى جلت قدرته أن يرحم الشهيد صالح الصماد وكافة الشهداء ويسكنهم فسيح الجنان مع الصديقين والشهداء والصالحين .

سبأ
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