عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصين تدعو واشنطن إلى تفادي الإضرار بالاستقرار في مضيق تايوان





دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية إلى التعامل مع قضية تايوان بالشكل الملائم لتفادي الأضرار بالروابط الثنائية والاستقرار في مضيق تايوان.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ ردا على إعلان مسؤولين أمريكيين نية الولايات المتحدة ارسال سفينة حربية للمرور عبر مضيق تايوان: “إنه على واشنطن تفادي الأضرار بالروابط الثنائية والاستقرار في هذا المضيق”.



وكانت الخارجية الصينية حثت الولايات المتحدة الشهر الماضي على الالتزام بمبدأ صين واحدة وبالتعهدات الواردة في البيانات المشتركة الثلاثة بين بكين وواشنطن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الصينية مثل العلاقات عبر مضيق تايوان.



وتؤكد الصين أن مبدأ صين واحدة هو أساس علاقاتها بالدول الأخرى وأنه لا يجب على أي دولة الابقاء على علاقات رسمية مع تايوان.

سبأ [05/يونيو/2018] بكين - سبأ:سبأ