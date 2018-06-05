رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منتخب المغرب يجتاز سلوفاكيا وديًا استعدادًا للمونديال جنيف – سبأ:





تغلّب المنتخب المغربي على نظيره السلوفاكي بهدفين لهدف مساء امس في مدينة جنيف السويسرية، ضمن تحضيرات "أسود الأطلس" لمنافسات كأس العالم 2018، التي تنطلق في روسيا يوم 14 يونيو الجاري.



وأحرز يان جريجوس هدف سلوفاكيا في الدقيقة 59، وتعادل أيوب الكعبي للمغرب بالدقيقة 64، وأضاف يونس بلهندة الهدف الثاني في الدقيقة 74.



وسيلعب المنتخب المغربي بالمونديال الروسي في المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً منتخبات إسبانيا، والبرتغال، وإيران.



وكان المنتخب المغربي الطرف الأفضل في اللقاء، لكنّه افتقد في كثير من الأحيان للمسة الأخيرة أمام المرمى السلوفاكي.



وبدأ المنتخب المغربي المباراة بتشكيلة جميعها من الأساسيّين، بوجود نجم الوسط كريم زياش، والمخضرم مبارك بوصوفة، ويونس بلهندة، والجناح نور الدين أمرابط.



أما تشكيلة سلوفاكيا التي فشلت في بلوغ كأس العالم، فقادها لاعب وسط نابولي الإيطالي ماريك هامسيك، وقلب دفاع إنتر ميلان الإيطالي إيضاً ميلان سكرينيار.



وفي مباراة أخرى، تعادل منتخب هولندا مع مضيفه إيطاليا بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "أليانز ستاديوم" بتورينو.



وسجل البديل سيميوني زازا هدف إيطاليا في الدقيقة 67، بينما نجح البديل أيضًا ناثان اَكي مدافع هولندا في تعديل النتيجة بالدقيقة 87.



واعتمدت إيطاليا على خطة 4-3-3، مع تواجد جورجينيو كارتكاز أمام الخط الدفاعي للمباراة الثالثة على التوالي، بينما لعبت هولندا بطريقة 5-3-2، والتي تتحول في الهجوم إلى 3-5-2 مع خروج ظهيري الجنب إلى الأمام.

سبأ [05/يونيو/2018]سبأ