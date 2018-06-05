أسعار النفط ترتفع بفعل توقعات انخفاض المخزونات [05/يونيو/2018] سول /سبأ:



ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل توقعات بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ربما تنخفض لكن زيادة الإنتاج الأمريكي والمخاوف من أن أوبك ربما تزيد الإنتاج تواصل الضغط على معنويات المستثمرين.







وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا بما يعادل 0.33 بالمئة إلى 75.53 دولار للبرميل بعد أن انخفضت اثنين بالمئة إلى 75.29 دولار عند التسوية أمس الاثنين.







وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.68 بالمئة إلى 65.19 دولار للبرميل. وأغلق العقد في الجلسة السابقة منخفضا 1.6 بالمئة إلى 64.75 دولار.







ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا في 22 يونيو حزيران لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المنظمة وعدد من المنتجين خارجها، بما في ذلك روسيا، سيزيدون الإنتاج لتهدئة المخاوف بشأن نقص محتمل في الإمدادات من إيران وفنزويلا









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